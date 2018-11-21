معتز يوجه بتزويد محطات الوقود على مدار اليوم

وجه الأستاذ معتز موسى رئيس مجلس الوزراء القومي وزير المالية والتخطيط الاقتصادي بإحكام التنسيق بين إدارات وزارة النفط والغاز والمعادن باستمرار تزويد محطات الوقود العاملة باحتياجاتها من البنزين والجازولين على مدار اليوم. وقال الفريق شرطة عوض النيل ضحية دلدوم وزير الدولة بوزارة النفط والغاز والمعادن بحسب سونا – عقب زيارة مفاجئة للسيد رئيس مجلس الوزراء لمحطات الوقود بمدينتي الخرطوم والخرطوم بحري – إن الهدف من ذلك هو القضاء على ظاهرة تكدس العربات أمام محطات الوقود. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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