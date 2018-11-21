تكوين لجنة للتعاون الصحي المشترك بين الخرطوم وجوبا

اتفقت وزارة الصحة السودانية ونظيرتها في دولة جنوب السودان، على تكوين لجنة لإعداد البرنامج التنفيذي لاتفاقية التعاون الصحي برئاسة وكيلي الوزارتين بالتناوب، على أن تضم 10 أعضاء بواقع 5 أعضاء من كل جانب.

وقال وزير الصحة، محمد أبوزيد مصطفى، لدى لقائه الأربعاء، بنظيره الجنوب سوداني، رياك قاي، والوفد المرافق له، إن مهمة اللجنة تجهيز البرنامج التنفيذي على ضوء اتفاقية التعاون توطئة لرفعها للجهات المعنية ومن ثم إنزالها لأرض الواقع.

وأوضح مصطفى أن اللجنة تضم في عضويتها مجلس التخصصات الطبية، والرعاية الصحية الأساسية، والصندوق القومي للإمدادات الطبية، بجانب الصحة الدولية.

وتعهد بتنفيذ ما يلي الوزارة دعماً لدولة جنوب السودان، خاصة وأن القطاع الصحي أكثر القطاعات التي تأثرت بالجنوب.

وأكد الوزير، رياك قاي، الحاجة لمساعدة السودان لدولته في كافة الجوانب الصحية وعلى رأسها توفير الاختصاصيين، منادياً بالمساهمة في ذلك عبر تدريب كوادر الأطباء بمجلس التخصصات الطبية واعتماد مستشفى جوبا مركزاً للتدريب.

وأشار قاي إلى الطلب بابتعاث أطباء من السودان للعمل بجوبا، مع ضرورة معاملة الطبيب الجنوب سوداني مثل السوداني، وأضاف “وضعنا الاقتصادي لا يمكّننا من ابتعاث أعداد كبيرة لنيل التخصص”، منوهاً إلى الاتفاق مع مجلس التخصصات لزيارة الجنوب.

وقال قاي بحسب الشروق – إن حكومته حاولت حل مشكلة المعامل وتوفيرها، مطالباً بدعم الصحة الاتحادية مبيناً أن الدواء المسجل في مجلس الأدوية بالخرطوم محل اطمئنان لثقتنا في سلامته.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)