الاحتلال يسحب بطاقة VIP من النائب العام

الخليج 365 | فريق التحرير

أورد موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت" اليوم الأربعاء، أنّ المنسّق الإسرائيلي في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن، قرر سحب بطاقة الشخصيات الهامة الـ (VIB) من النائب العام أحمد البراك.

وأرجعت الصحيفة العبرية قرار المنسق الإسرائيلي، إلى توقيع النائب البراك على أمر باعتقال المدعو عصام عقل، بتهمة بيع عقارات في القدس، والذي يحمل الهوية الزرقاء والجنسية الأمريكية.

ويمنح جيش الاحتلال بطاقة (VIB) لمسئولين رفيعي المستوى في السلطة، بما في ذلك قادة الأجهزة الأمنية، والتي تتيح لهم "حرية التنقل" داخل إسرائيل والضفة الغربية.