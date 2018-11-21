كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إسرائيل: نأمل نقل سفارة الاتحاد الأوروبي من تل أبيب إلى القدس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أجرت القناة السابعة العبرية حوارا مع الجنرال آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، وذكر خلاله أنه التقى بسفير الاتحاد الأوروبي في بلاده، وطلب منه اعتراف دول الاتحاد بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، الأربعاء، أن الجنرال آفي ديختر، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي، ورئيس جهاز الشاباك السابق، التقى بالسفير الأوروبي في بلاده، عمانوئيل شوفرا، وطلب منه اعتراف دول الاتحاد بالقدس عاصمة لبلاده، بل ونقل سفارة الاتحاد الأوروبي من تل أبيب إلى القدس.
وأفادت القناة بأن ديختر أعرب لسفير الاتحاد الأوروبي عن أمنية بلاده في اعتراف دول الاتحاد بالقدس، عاصمة لإسرائيل، بدعوى أن العرب يرفضون أي خطة أو مسار للسلام.
شكرا لقرائتكم خبر عن إسرائيل: نأمل نقل سفارة الاتحاد الأوروبي من تل أبيب إلى القدس على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .