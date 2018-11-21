إسرائيل: نأمل نقل سفارة الاتحاد الأوروبي من تل أبيب إلى القدس

أجرت القناة السابعة العبرية حوارا مع الجنرال آفي ديختر، رئيس لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي، وذكر خلاله أنه التقى بسفير الاتحاد الأوروبي في بلاده، وطلب منه اعتراف دول الاتحاد بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وذكرت القناة العبرية على موقعها الإلكتروني، مساء اليوم، الأربعاء، أن الجنرال آفي ديختر، الذي يشغل منصب رئيس لجنة الخارجية والأمن في البرلمان الإسرائيلي، ورئيس جهاز الشاباك السابق، التقى بالسفير الأوروبي في بلاده، عمانوئيل شوفرا، وطلب منه اعتراف دول الاتحاد بالقدس عاصمة لبلاده، بل ونقل سفارة الاتحاد الأوروبي من تل أبيب إلى القدس.

وأفادت القناة بأن ديختر أعرب لسفير الاتحاد الأوروبي عن أمنية بلاده في اعتراف دول الاتحاد بالقدس، عاصمة لإسرائيل، بدعوى أن العرب يرفضون أي خطة أو مسار للسلام.