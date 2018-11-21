محمد بن زايد يبحث مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية التعاون المشترك

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نيهان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، مع

فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية في باريس علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها

خاصة التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، أيضا عددا من القضايا الإقليمية

والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.