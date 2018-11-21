كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عون: هناك من يعرقل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الأربعاء، أن بلاده لم تعد تمتلك رفاهية إضاعة الوقت في أزمة تشكيل الحكومة، متهما، في قضية أخرى، جهات لم يفصح عنها، بعرقلة عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال عون في خطابه في ذكرى عيد الاستقلال، "يعيش لبنان اليوم أزمة تشكيل الحكومة… صحيح أنها ليست فريدة من نوعها، ولكنها تخسرنا الوقت الذي لا رجعة فيه".

وأضاف "وإذا كنتم تريدون قيام الدولة، تذكروا أن لبنان لم يعد يملك ترَف إهدار الوقت".

وبشأن عودة اللاجئين السوريين، قال عون، "هناك من يعرقل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لأسباب مبيتة، سواء بالحديث عن العودة الطوعية مع استعمال كل وسائل الترغيب والتخويف لدفع النازح إلى اختيار البقاء حيث هو، أو بمحاولة ربطها بالحل السياسي".