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الرئيس اللبناني: لا نملك رفاهية إضاعة الوقت بتأخر تشكيل الحكومة

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الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 09:20 م

الرئيس اللبناني: لا نملك رفاهية إضاعة الوقت بتأخر تشكيل الحكومة ميشال عون وكالات

 

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ذكر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تعد تمتلك رفاهية إضاعة الوقت في أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ 6 أشهر وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية.
وقال عون في كلمة تلفزيونية عشية الاحتفال بالذكرى 75 لاستقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي في 1943: "يعيش لبنان اليوم أزمة تشكيل الحكومة، وهي ليست فريدة من نوعها وسبق له أن عاشها، وتحصل في دول عريقة، ولكنها تخسرنا الوقت الذي لا رجعة فيه، وتحول دون إمكانات الإنتاج". 
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