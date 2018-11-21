الرئيس اللبناني: لا نملك رفاهية إضاعة الوقت بتأخر تشكيل الحكومة

ذكر الرئيس اللبناني، ميشال عون، اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تعد تمتلك رفاهية إضاعة الوقت في أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ 6 أشهر وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية.

وقال عون في كلمة تلفزيونية عشية الاحتفال بالذكرى 75 لاستقلال لبنان عن الانتداب الفرنسي في 1943: "يعيش لبنان اليوم أزمة تشكيل الحكومة، وهي ليست فريدة من نوعها وسبق له أن عاشها، وتحصل في دول عريقة، ولكنها تخسرنا الوقت الذي لا رجعة فيه، وتحول دون إمكانات الإنتاج".