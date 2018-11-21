وسط الغضب من رفع رسوم تسجيل الطلبة الأجانب .. مسؤولة فرنسية: الرسوم معقولة ونتحمل ثلثي تكلفة التمدرس

وسط الغضب الكبير من إعلان الحكومة الفرنسية عزمها رفع رسوم تمدرس الطلبة من الأجانب ومنهم المغاربة، خرجت السفارة الفرنسية في الرباط لتبرير الموقف الجديد لحكومة باريس.

وقالت مديرة المعهد الفرنسي بالمغرب، السيدة سليليا شوفريي كولاكو، اليوم الأربعاء بالرباط، إن الزيادة في رسوم الدراسة بالنسبة للطلبة الأجانب في فرنسا ستمكن من تحسين ظروف استقبالهم.

وأوضحت شوفريي، خلال ندوة صحافية بمقر سفارة فرنسا، أن الأمر يتعلق أيضا باستجابة أفضل للطلب على التكوينات الجامعية في فرنسا، ولتمويل المزيد من المنح الدراسية التي سينتقل عدد المستفيدين منها من 7 آلاف إلى 15 ألف، فضلا عن دعم حركية الجامعات الفرنسية بالخارج “، مشيرة إلى إنشاء صندوق لفائدة الجامعات من أجل تمويل المشاريع الموجهة للطلبة.

وفي ذات السياق، أكدت المسؤولة الفرنسية على أن سياسة منح التأشيرات ستعرف تحسنا، بالإضافة إلى العمل على تيسير عملية الولوج إلى السكن وإلى دروس تعلم اللغات الأجنبية، واصفة رسوم الداراسة بـ”المعقولة” في وقت تتحمل فيه ميزانية الدولةالفرنسية ثلثي تكلفة التكوين لكل طالب أجنبي في فرنسا.

وسيكون الطلبة الأجانب مدعوين، ابتداء من الموسم الدراسي 2019، لدفع رسوم بقيمة 2770 أورو في سلك الإجازة و3770 أورو في سلكي الماستر والدكتوراه.