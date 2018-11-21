وزير الدفاع الأمريكي: الرياض لم تتوصل يقينا للمسؤول عن قتل خاشقجي

وأضاف ماتيس أنه “لا يعتقد بأن CIA أو الحكومة السعودية قد توصلتا يقينا للمسؤول عن قتل خاشقجي”.

وفي تصريحات منفصلة، قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إنه “إذا قدم أعضاء الكونغرس أفكارا جيدة لتعزيز الأمن القومي، ستكون إدارة ترامب سعيدة بدعمها”، لافتا إلى أن “واشنطن لديها دليل على تورط 17 مسؤولا سعوديا في قتل خاشقجي”.

وأكد بومبيو أن “بلاده سوف تحاسب المسؤولين عن قتل خاشقجي، وقد فعلت ذلك”، على حد قوله.

وفيما يتعلق بحرب اليمن، قال ماتيس إن “السعودية والإمارات أوقفتا العمليات الهجومية حول الحديدة؛ وجبهات القتال لم تتغير في الاثنتين خلال السبعين ساعة الأخيرة”، معتبرا أن “إنهاء الحرب في اليمن يجب أن يتم بالعمل مع السعودية”.

وتابع قائلا: “السعودية هي واحدة من الدول الأبرز فيما يتعلق بجهود عملية السلام في الشرق الأوسط”، متوقعا أن تنعقد محادثات السلام بشأن اليمن في مطلع دجنبر المقبل في السويد.