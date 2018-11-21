سائق “طوبيس” يكشف تفاصيل طرده بسبب مظلة.. والشركة: الفيديو مفبرك!

كشف ياسين ملدي، سائق حافلة بشركة “نقل المدينة” في الدار البيضاء، والذي ظهر وهو يحمل مظلة خلال السياقة بعد تسرب الأمطار من سقف الحافلة، أن الشركة تخلت عن خدماته دون أي توضيح.

وقال ياسين، في حديث مع “اليوم24″، صباح اليوم الأربعاء، إنه يشتغل داخل شركة نقل المدينة لأزيد من 8 سنوات، ووقع قرار طرده كالصاعقة على رأسه، بعدما اعتبر المسؤولون أن الفيديو الذي صوره والأمطار تسقط على رأسه داخل الحافلة فيه إساءة إلى سمعة الشركة.

من جهتها، قالت مسؤولة التواصل في “نقل المدينة” إن الفيديو “مفبرك” و”غير صحيح”، موضحة في حديث مع الموقع أن السائق استعان بمظلة إحدى الراكبات، وأن الحافلة في حالة جيدة، ولم يكن هناك أي تسرب للمياه داخلها.

توضيحات مسؤولة التواصل نفاها ياسين جملة وتفصيلا، وأكد أن كاميرات المراقبة داخل الحافلة رقم 19 الرابطة بين الألفة ووسط المدينة يمكن أن تؤكد صحة ما يقوله.

وأضاف “تعاملوا معي مثل “سراق زيت” وأنا لن أتنازل عن حقوقي أبدا، ولو تطلب الأمر الوصول إلى أعلى مستوى”، موضحا أنه لم يتم صرف مستحقاته، كما لم يتوصل بأجره الشهري، بعدما تقرر طرده بتاريخ 9 نونبر الجاري.