لاعب الأسود ينهي الجدل ويكشف سبب غيابه عن ودية تونس

وضح الدولي المغربي، أمين حاريث، المحترف بصفوف شالكه الألماني، موقفه من الغياب عن مباراة المنتخب الوطني المغربي أمام تونس وديا، وبالجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية2019، أمام الكاميرون.
حاريث قال في تصريحات إذاعية، بعد لقاء الأسود و ” نسور قرطاج”، إن الإصابة منعته من خوض مباراة المنتخب الوطني أمام تونس، بعد شعوره بآلام قبل اللقاء، دفعت بالطاقم الطبي إلى إقرار ضرورة خلوذه للراحة وعدم المجازفة به.
تصريح حاريث، أنهى الجدل حول الأخبار التي تحدثت عن تعرضه لعقوبة انضباطية جديدة من طرف المدرب، هيرفي رونار.
ويبقى الرباعي، أمين حاريث، ورضا التكناوتي، و أسامة الإدريسي ثم أشرف داري، اللاعبين الذين لم يحظوا بدقائق لعب سواء بمباراة الكاميرون أو تونس.
تجدر الإشارة، إلى أن المغرب ضمن رسميا بطاقة تأهله لنهائيات البطولة القارية، بعد فوزه أمام الكاميرون، وهزيمة مالاوي في لقاء جزر القمر.
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