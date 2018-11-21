الكرملين: بوتين قد يلتقي بن سلمان على هامش G20

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الأربعاء، أن الرئيس فلاديمير بوتين، قد يلتقي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، على هامش قمة مجموعة العشرين في الأرجنتين.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، قوله: "هذا (اللقاء) غير مستبعد، ولا أعرف ماذا سيبحث الطرفان... ومن الواضح أن اللقاء سيكون ثنائيا، مثلما نتوقع".

وأمس الثلاثاء، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إنه قد يلتقي ابن سلمان على هامش قمة مجموعة العشرين.

وتبدأ قمة مجموعة العشرين أعمالها بالأرجنتين في 30 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، وتتواصل حتى الأول من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

واللقاءان المرتقبان يأتيان في وقت تواجه فيه السعودية أزمة كبيرة على خلفية قضية مقتل الصحافي جمال خاشقجي، إذ أعلنت المملكة في 20 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي مقتله داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، بعد 18 يوما من الإنكار.

وقدمت الرياض روايات متناقضة عن اختفاء الصحفي الراحل، قبل أن تقول إنه تم قتله وتجزئة جثته بعد فشل "مفاوضات" لإقناعه بالعودة إلى السعودية، ما أثار موجة غضب عالمية ضد السعودية، ومطالبات بتحديد مكان الجثة.

والجمعة الماضي، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن "سي آي أيه" توصلت إلى أن محمد بن سلمان أمر شخصيا باغتيال خاشقجي، وهو ما نفته المملكة.