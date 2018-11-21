تل السبع: مقتل امرأة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت امرأة في الأربعينات، مساء اليوم الأربعاء، جراء تعرضها لإطلاق النار في بلدة تل السبع في النقب.

وأفادت المصادر الطبية أن الضحية وصلت إلى إحدى العيادات المحلية وهي تعاني من جراح خطيرة وفاقدة للوعي بعد تعرضها للإصابة بأعيرة نارية.

وبعد فشل محاولات إنقاذ حياتها، تم الإعلان عن وفاتها متأثرة بجراحها الخطيرة.

هذا وقالت الشرطة إنها باشرت في التحقيق في الحادث.

ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الضحية أصيبت بوابل من الرصاص، خلال شجار بين عائلتين.