القدس - بواسطة محمد عز العرب - قتلت امرأة في الأربعينات، مساء اليوم الأربعاء، جراء تعرضها لإطلاق النار في بلدة تل السبع في النقب.
وأفادت المصادر الطبية أن الضحية وصلت إلى إحدى العيادات المحلية وهي تعاني من جراح خطيرة وفاقدة للوعي بعد تعرضها للإصابة بأعيرة نارية.
وبعد فشل محاولات إنقاذ حياتها، تم الإعلان عن وفاتها متأثرة بجراحها الخطيرة.
هذا وقالت الشرطة إنها باشرت في التحقيق في الحادث.
ووفقًا للمعلومات الأولية، فإن الضحية أصيبت بوابل من الرصاص، خلال شجار بين عائلتين.
شكرا لقرائتكم خبر عن تل السبع: مقتل امرأة بجريمة إطلاق نار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة عرب 48 وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي عرب 48 ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .