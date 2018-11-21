الخليج 365/ بغداد
أصدر القضاء التركي، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن المشدد مدى الحياة على 74 شخصا بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها أنقرة منتصف صيف عام 2016.
واحتجزت السلطات التركية نحو 160 ألف شخص على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي أودت بأرواح أكثر من 240 شخصا وتعتبر أنقرة الداعية المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، العقل المدبر لها.
أصدر القضاء التركي، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن المشدد مدى الحياة على 74 شخصا بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها أنقرة منتصف صيف عام 2016.
وأشارت وكالة "الأناضول" الرسمية إلى أن الأحكام صدرت بتهمة "محاولة نسف النظام الدستوري في البلاد".
واحتجزت السلطات التركية نحو 160 ألف شخص على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي أودت بأرواح أكثر من 240 شخصا وتعتبر أنقرة الداعية المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، العقل المدبر لها.
شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا.. 74 حكما بالمؤبد المشدد في قضايا تتعلق بمحاولة الانقلاب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة السومرية وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي السومرية ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .