تركيا.. 74 حكما بالمؤبد المشدد في قضايا تتعلق بمحاولة الانقلاب

الخليج 365/ بغدادأصدر القضاء التركي، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن المشدد مدى الحياة على 74 شخصا بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها أنقرة منتصف صيف عام 2016.

وأشارت وكالة "الأناضول" الرسمية إلى أن الأحكام صدرت بتهمة "محاولة نسف النظام الدستوري في البلاد".

واحتجزت السلطات التركية نحو 160 ألف شخص على خلفية محاولة الانقلاب الفاشلة التي أودت بأرواح أكثر من 240 شخصا وتعتبر أنقرة الداعية المعارض المقيم في الولايات المتحدة، فتح الله غولن، العقل المدبر لها.

