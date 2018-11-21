إسرائيل تمنح السفارة الأمريكية بالقدس 700 متر مربع إضافي

الخليج 365/ بغداد

أعلن رئيس البلدية الإسرائيلية في القدس، نير بركات، اليوم الأربعاء، تصديقه على أعمال توسعة في السفارة الأمريكية في المدينة، من شأنها توسيع مبانيها بحوالي 700 متر مربع إضافي.

وكتب بركات في تغريدة على حسابه في موقع تويتر: "أنا فخور بالموافقة على توسيع السفارة الأمريكية". وتابع أن نقل السفارة كان خطوة تاريخية من قبل الرئيس ترامب، الذي أوضح للعالم كله أن القدس هي العاصمة الأبدية لدولة إسرائيل".وأضاف رئيس البلدية الإسرائيلية: "سنواصل مساعدة الإدارة الأمريكية في توسيع أنشطتها في العاصمة، وسنكون سعداء بفتح سفارات إضافية للعديد من الدول في القدس".

وكان السفير الأمريكي ديفيد فريدمان، قد أعلن تنفيذ أعمال توسعة في مقر السفارة بالقدس، وهو ما يستلزم الحصول على إذن من ما تسمى بـ"البلدية الإسرائيلية" في القدس.

