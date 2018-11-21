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انت الان تتابع نجوم غابوا عن مهرجان القاهرة.. عادل إمام يفضل الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يبدو أن قائمة الضيوف بمهرجان القاهرة السينمائي، لم يقترب منها رئيس المهرجان، محمد حفظي، وهذا يتضح فى تكرار نفس الوجوه كل عام، واختفاء الكثيرين، على رأسهم عادل إمام
تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م
مع اقتراب مؤشر الساعة من الثامنة مساءً، أمس الثلاثاء، بدأ النجوم فى التوافد على السجادة الحمراء بدار الأوبرا، المؤدية إلى قاعة المسرح الكبير، والتي تحتضن حفل افتتاح فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، المشهد مبهر من حيث التنظيم والتحضيرات وكأنه «كان السينمائي»، ولكن مع بدء نزول الفنانين من مصر والوطن العربي، تحطمت آمال الكثيرين والطامحين في أن تختلف وجوه هذه الدورة عن الدورات السابقة، خاصة بعد تولى السيناريست الشاب محمد حفظي، رئاسة الدورة الحالية، والذي يعرف بعلاقاته الجيدة مع المحافل الفنية الدولية منها والمحلية.
وجود حفظي في رئاسة المهرجان، رفع سقف تطلعات الجميع بأن أربعينية المهرجان ستشهد تطورات مختلفة بداية من البرنامج والأفلام المعروضة وقائمة الضيوف والتنظيم والندوات والتكريمات والحلقات النقاشية، وهذا تحقق بالفعل فى قائمة الأفلام والتي تضمن فيلم «الكتاب الأخضر» للمخرج بيتر فاريلي، المتوج قبل
وجود حفظي في رئاسة المهرجان، رفع سقف تطلعات الجميع بأن أربعينية المهرجان ستشهد تطورات مختلفة بداية من البرنامج والأفلام المعروضة وقائمة الضيوف والتنظيم والندوات والتكريمات والحلقات النقاشية، وهذا تحقق بالفعل فى قائمة الأفلام والتي تضمن فيلم «الكتاب الأخضر» للمخرج بيتر فاريلي، المتوج قبل أسابيع بجائزة الجمهور في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، فيلم «آجا» الذي عُرض في ختام مهرجان برلين 2018 وفيلم «النشال» الذي شارك في قسم نصف شهر المخرجين في مهرجان كان، وغيرها من الأفلام (بنرشحلك| 5 مواقف مؤثرة بافتتاح مهرجان القاهرة.. بكاء حسن حسني).
ولكن العقبات كانت فى قائمة الضيوف التي اعتدنا على وجودها تقريبا فى الدورات السابقة، بشكل دائم مع وجود اختلاف طفيف فى الحاضرين، فقد وجد الفنان محمد رمضان، للمرة الثانية بـ«القاهرة السينمائي» بعد غياب 3 أعوام عن مشاركته الأولى والتي جاءت فى الدورة السابعة والثلاثين والتي أقيمت في 2015، والمفارقة هذا العام هي غياب عدد كبير من النجوم، فى الوقت الذي لم يستطع فيه محمد حفظي جذب نجوم جدد، ولا يزال الفنان عادل إمام يتغيب عن المهرجان، فى الوقت الذي شاهدناه فيه يوجد فى مهرجان الجونة خلال دورته الثانية التي اختتمت فعاليتها فى سبتمبر الماضي (لو فاتك| 13 لقطة من حفل افتتاح القاهرة السينمائي الدولي).
منى زكي وأحمد حلمي
وقد غاب كل من الفنانة منى زكي وزوجها الفنان أحمد حلمي، عن حضور حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، مما جعل الجمهور يتساءل عن سر غياب الثنائي، خاصة أنهما وجدا فى حفل افتتاح الدورة الـ39، التي أقيمت في قصر المنارة بالتجمع الخامس، وكانت «منى» قد شاركت كعضوة لجنة تحكيم بمهرجان الجونة فى دورته الماضية، وقبل 3 أيام احتفلت بعيد ميلادها مع زوجها ونشرت صورا لهما على «إنستجرام»، أما «حلمي» ورغم عدم وجوده، فقد حرص على تهنئة الفنان حسن حسني على تكريمه بالمهرجان.
عمرو يوسف بدون كندةA post shared by Ahmed Helmy (@ahmedhelmy) on Nov 20, 2018 at 5:36pm PST
كما تغيبت الفنانة السورية كندة علوش عن حضور حفل افتتاح «القاهرة السينمائي»؛ مما أثار فضول الجميع لمعرفة السبب وراء عدم حضورها، خاصة بعد حضور زوجها الفنان عمرو يوسف، وربما يعود غيابها إلى أنها قد وضعت طفلتها (حياة) قبل أسابيع، ويبدو أن هذا هو سر عدم الحضور.
أين هند وياسمين صبري؟
تغيب الفنانة التونسية هند صبري عن «القاهرة السينمائي» فى دورته الأربعين، بعد أن شهدت الدورة الماضية منحها جائزة فاتن حمامة التقديرية، كما تغيبت أيضًا الفنانة ياسمين صبري التي اعتاد الجمهور رؤية إطلالاتها المختلفة والتي تثير جدلا فى بعض الأحيان، وكان الثنائي قد شارك فى مهرجان الجونة السينمائي فى دورته الثانية.
الغياب عن حفل افتتاح الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي لم يقتصر على الأسماء السابق ذكرها، فأين أحمد السقا، كريم عبد العزيز، أمير كرارة، عادل إمام، محمد إمام، أحمد السعدني، خالد أبو النجا، عمرو واكد، سمير غانم وعائلته (دلال عبد العزيز- إيمي ودنيا)، ياسمين عبد العزيز وغيرهم؟ فهل يتم توجيه دعوة لهم من قبل المهرجان؟
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