انت الان تتابع نجوم غابوا عن مهرجان القاهرة.. عادل إمام يفضل الجونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يبدو أن قائمة الضيوف بمهرجان القاهرة السينمائي، لم يقترب منها رئيس المهرجان، محمد حفظي، وهذا يتضح فى تكرار نفس الوجوه كل عام، واختفاء الكثيرين، على رأسهم عادل إمام

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٩:٠٠ م

مع اقتراب مؤشر الساعة من الثامنة مساءً، أمس الثلاثاء، بدأ النجوم فى التوافد على السجادة الحمراء بدار الأوبرا، المؤدية إلى قاعة المسرح الكبير، والتي تحتضن حفل افتتاح فعاليات الدورة الأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي، المشهد مبهر من حيث التنظيم والتحضيرات وكأنه «كان السينمائي»، ولكن مع بدء نزول الفنانين من مصر والوطن العربي، تحطمت آمال الكثيرين والطامحين في أن تختلف وجوه هذه الدورة عن الدورات السابقة، خاصة بعد تولى السيناريست الشاب محمد حفظي، رئاسة الدورة الحالية، والذي يعرف بعلاقاته الجيدة مع المحافل الفنية الدولية منها والمحلية.

وجود حفظي في رئاسة المهرجان، رفع سقف تطلعات الجميع بأن أربعينية المهرجان ستشهد تطورات مختلفة بداية من البرنامج والأفلام المعروضة وقائمة الضيوف والتنظيم والندوات والتكريمات والحلقات النقاشية، وهذا تحقق بالفعل فى قائمة الأفلام والتي تضمن فيلم «الكتاب الأخضر» للمخرج بيتر فاريلي، المتوج قبل