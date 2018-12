نجوم غابوا عن مهرجان القاهرة.. عادل إمام يفضل الجونة

View this post on Instagram

مبروك تكريم الاستاذ حسن حسني في #مهرجان_القاهره_السينمائي_الدولي .حسن حسني هو السند والضهر القوي لاي فنان بيمثل قدامه.. استمتاع حقيقي بكل كلمه وجمله بيقولها.. سواء كانت قدام الكاميرا في مشهد او ورا الكاميرا مع كباية شاي في التصوير ميحلاش شرباها الا معاه.. مبروك .