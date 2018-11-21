انت الان تتابع «لو بصينا في المراية» يغضب الأطباء: «هي دي الحكاية» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - نقابة الأطباء: "لو بصينا للمراية" أساء للأطباء وأظهرنا بصورة غير لائقة ويجعل المرضى يتربصون بنا.. وكامل: فيلم سينمائي يجب وقفه.. والأعلى للإعلام: محل دراسة

حالة من الغضب العارمة شهدتها نقابة الأطباء خلال الساعات الأخيرة، على خلفية إعلان "لو بصينا فى المراية"، الذي يأتي ضمن سلسلة إعلانات حملة حكومية لمكافحة الفساد بشعار "لو بصينا في المراية هي دي الحكاية"، الإعلان أظهر أطباء يقومون بخداع المرضي ويسرقون أعضاءهم، وهو ما أثار حفيظة الأطباء، مؤكدين أن هذا الإعلان يصور أطباء مصر على أنهم عصابة من سارقي الأعضاء البشرية وينبئ عن جهل مطبق، وسذاجة مفرطة لدى صانعيه، وابتذال لعقلية المشاهد، وفقًا لما أعلنته نقابة الأطباء.

طبيعة الإعلان الإعلان الذى أثار غضب الأطباء يُجسد مشهد استعداد أطباء، داخل إحدى غرف العمليات لسرقة كلى مريض من المفترض أنه حضر للمستشفى لاستئصال الزائدة الدودية، ويقول أحد القائمين بدور طبيب إلى زميله في الفيديو: "الراجل اللي بره دا فاكر إن إحنا هنعمل له عملية الزايدة وإنت طبعا فاهم الباقي"، ليرد عليه:

طبيعة الإعلان

الإعلان الذى أثار غضب الأطباء يُجسد مشهد استعداد أطباء، داخل إحدى غرف العمليات لسرقة كلى مريض من المفترض أنه حضر للمستشفى لاستئصال الزائدة الدودية، ويقول أحد القائمين بدور طبيب إلى زميله في الفيديو: "الراجل اللي بره دا فاكر إن إحنا هنعمل له عملية الزايدة وإنت طبعا فاهم الباقي"، ليرد عليه: "هنسلم الأمانة لمين".. فيرد: "وأنت من أمتى بتسأل الأسئلة دي"، ويستطرد قائلًا: "هنبقى نديله قرشين يعيش بيهم ويبقى عملنا معاه جميلة".

ويستكمل الإعلان: "أنهي دكتور اللى المريض يستأمنه على صحته، يقوم يسرق كليته ويقول عملناله جميلة، وأنهي أخلاق تسمح بكدا، يا دكتور بص فى المرايا وشوف لما ضميرك راح، وصلك لحد فين".

الأطباء.. خيال علمى مريض

فى هذا السياق، عبرت نقابة الأطباء عن استيائها الشديد من الإعلان الذى يحمل اسم "لو بصينا فى المراية" الخاص بسرقة الأعضاء، حيث أكد أسامة عبد الحى، وكيل نقابة ألأطباء، أن الإعلان به خطأ، لأنه مستحيل سرقة عضو من المريض أثناء إجرائه عملية الزائدة، وعمليًا وعلميًا مينفعش مريض يجرى الزائدة، وتتسرق كليته، ده خيال علمى مريض".

وتابع وكيل نقابة الأطباء: "مستحيل فى أى دولة بالعالم أن يدخل مريض لإجراء عملية ويسرق منه عضو، لأننا هنعمل إيه بالعضو ده، ونقل أى عضو لشخص آخر يجب أن يكون هناك توافق طبى بين الشخصين".

صورة غير لائقة للأطباء

وأوضح أن "إعلان "لو بصينا للمراية" أساء للأطباء وأظهرنا بصورة غير لائقة، مؤكدًا أن "ما يتردد عن إمكانية وجود بنك للأعضاء فى مصر مستحيل علميًا معتبرا أن المطالبة البرلمانية بإنشاء بنك أعضاء يعتبر جهلًا والفكرة مستحيلة".

وشدد على أن "النقابة تحاسب أعضاءها الخاطئين فى كل واقعة، والإعلان يقلق المواطن من الطبيب، ونحن ندفع بذلك مزيدا من الأطباء للهجرة، والإعلان يجعل هناك حالة تربص من المريض للطبيب".

وطالب "عبد الحي" المجلس الأعلى للإعلام بإيقاف الإعلان، وتقديم اعتذار رسمى لأطباء مصر، مضيفًا أنه "لا يوجد سرقة أعضاء، ولكنها عملية تجارة من بعض ضعاف النفوس".

الإعلان فيلم سينمائي

"تصوير الأطباء على أنهم مجموعة من معدومي الضمير والفاسدين يضحكون على المريض ويقومون بسرقة أعضائه، أمر مرفوض جملة وتفصيلاً "ازاى مريض هيعمل عملية زايدة الدكتور يشله الكلي" هذا مجرد وهم وفيلم سينمائي ليس له وجود على أرض الواقع، ولم يتم رصد أى حالة إلى الآن تدل على قيام طبيب بمثل هذه العملية كما يزعم الإعلان"، حسب ما قاله الدكتورطارق كامل أمين صندوق نقابة الأطباء.

وأضاف فى حديثه لـ"التحرير"،"هناك مخالفات تم رصدها بالفعل مثل تبرع المصري باعضائه لأجنبى وهو أمر ممنوع، وتتم عن طريق التزوير فى الأوراق، وهذه العمليات تمت بالفعل، وفى حالة علم الطبيب بأن المتبرع له أجنبي يتم محاسبته حال حصوله على أموال".

وأشار إلى أن "بيع الأعضاء فى مصر يكون برضى جميع الأطراف، وكل ما على الطبيب هو أن يخبر المريض بحاجته إلى عملية زرع كلي، والمريض هو المسؤل عن أحضار المتبرع، وفى أغلب الأحيان، إن لم يكن المتبرع أحد أقارب المريض، يتم إستغلال حاجة المتبرع إلى المال وهذا معلوم للجميع".

وتابع:"عملية زراعة الأعضاء لا تتم داخل مستشفيات صغيرة كما يصور الإعلان، وإنما تتم داخل مستشفيات مجهزة بأحدث الأجهزة وتتم بعلم المستشفى والممرضات ويكون معلوم مسبقا ما هى العملية التى ستم إجراؤها للمريض".

يجيب وقف الإعلان

وشدد على أن هذا الإعلان يرسخ صورة سلبية عن الطبيب لدى المصريين وينفرهم منه، مطالبا بضرورة وقف هذا الإعلان فورا لأنه يحمل إساءة كبيرة لجميع أطباء مصر، ومؤكدا على مخاطبة النقابة جميع الجهات الرسمية لوقف الإعلان المهين.

الأعلى للإعلام الأمر محل الدراسة

أحمد سليم، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم المجلس الأعلى للإعلام، أكد لـ"التحرير" أن المجلس يعكف الآن على دراسة الموقف الكامل الخاص بالإعلان المسمى باسم "لو بصينا فى المرايا" من أجل اتخاذ القرار فى هذا الشأن، بعد أن وصل للهيئة خطاب من نقابة الأطباء يطالب بوقف الإعلان، مؤكدًا أن المجلس لم يتخذ أى قرار حتى الآن بشأن إيقاف الإعلان من عدمه.

كانت نقابة أطباء القاهرة قد تقدمت أمس بشكوى إلى رئيس المجلس الأعلى للإعلام، بخصوص إعلان مسيء للأطباء ضمن حملة "لو بصينا في المراية"، حسب وصفهم.

وطالب الخطاب، الذي أرسلته النقابة، بضرورة إلغاء إذاعة الإعلان، خاصة أنه يشير إلى مفهوم خاطئ عن عمليات زرع الأعضاء ويسيء للفريق الطبي ويتهمهم أنهم وراء عمليات سرقة الأعضاء، مما يُضلل الرأي العام والمواطنين ويفقدهم الثقة في المنظومة الصحية بأكملها.

ابتذال لعقلية المشاهد

كما أكدت أن هذا الإعلان مسيء للأطباء والمنظومة الصحية بأكملها، وينبئ عن جهل مطبق، وسذاجة مفرطة لدى صانعيه، وابتذال لعقلية المشاهد؛ لأن زراعة الأعضاء يلزمها ترتيبات وتجهيزات طبية معقدة وعديدة، لا يمكن إجراء مثل هذه الجراحات إلا في مراكز متخصصة تقنيًّا ومجهزة لهذا الغرض.