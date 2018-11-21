انت الان تتابع في مباراة الشغب.. التعادل يحسم مواجهة الجيش وبتروجيت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٨:٢٩ م
في مباراة مثيرة مليئة بالاشتباكات، حسم التعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لمثلهم مواجهة فريق طلائع الجيش ونظيره بتروجيت، في اللقاء الذي جمعهما مساء اليوم الأربعاء على ملعب استاد جهاز الرياضة العسكرى، ضمن مواجهات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الممتاز، ليواصل الفريق البترولي نتائجه السلبية، حيث لم ينجح في تحقيق الفوز خلال 10 مباريات. بهذه النتيجة رفع فريق طلائع الجيش رصيده إلى 17 نقطة في المركز السابع، بينما جاء بتروجيت في المركز قبل الأخير برصيد 12 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن الأهلي الأخير.
محمد فييرا، أحرز هدف التقدم لفريق بتروجيت في الدقيقة 50، رد الفريق العسكري لم يتأخر سوى دقيقة وحيدة، وأدرك تالا نداي هدف التعادل لطلائع الجيش. فريق بتروجيت واصل صحوته، وسجل الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط من إدراك التعادل، ومن هجمة مرتدة استقبل محمود صلاح الكرة بتسديدة رائعة من الوضع طائرًا وسكنت الشباك. وفي
فريق بتروجيت واصل صحوته، وسجل الهدف الثاني بعد ثلاث دقائق فقط من إدراك التعادل، ومن هجمة مرتدة استقبل محمود صلاح الكرة بتسديدة رائعة من الوضع طائرًا وسكنت الشباك.
وفي الدقيقة 63 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء لصالح الجيش، وقبل تنفيذها قرر الحكم إلغاءها، ما أدى إلى غضب لاعبي طلائع الجيش واعتراضهم على القرار، وازدادت الأمور إثارة بعدما دخل علي فرج حارس بتروجيت مع مشادة بالأيدي مع أحد المصورين في الملعب.
وفي الدقيقة 69 سجل محمد سالم الهدف الثالث لبتروجيت، وبعدها بدقيقتين سجل أحمد جعفر هدف تقليص الفارق، وقبل صافرة نهاية اللقاء أدرك مصطفى محمد هدف التعادل لطلائع الجيش لتنتهي المباراة 3-3.
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