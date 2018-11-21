انت الان تتابع الحدود يواصل صحوته ويفوز على المصري في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١٨ م

حقق فريق حرس الحدود فوزًا كبيرًا على نظيره فريق المصري البورسعيدي بثلاثة أهداف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز على استاد الماكس بالإسكندرية. افتتح إبراهيم عبد الخالق أول أهداف اللقاء في الدقيقة 38 من زمن أحداث الشوط الأول وقبل نهاية الشوط من المباراة بخمس دقائق تمكن وليد عطية من إدراك الهدف الثاني لفريق الحدود لينتهي الشوط الأول بتقدم حرس الحدود على المصري البورسعيدي بهدفين.

في الشوط الثاني حاول المصري تسجيل هدف والدخول في المباراة من إدراك التعادل على الأقل، لكنه فشل بعدما أطلق إبراهيم عبدالخالق رصاصة الرحمة على الفريق البورسعيدي بتسجيل الهدف الثالث للفريق العسكري والثاني له في المباراة في الدقيقة 79، شهدت المباراة إشهار أحمد حمدي حكم المباراة البطاقة الحمراء للاعب المصري