كافاني يشكك فى مودريتش ويختار الأحق بالكرة الذهبية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إياد علي مبروك ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:١١ م
لا يؤمن اللاعب الأوروجوياني إدينسون كافاني مهاجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بأحقية الكرواتي لوكا مودريتش فى التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018، مؤكدا أن الفائز بالجائزة يجب أن يكون واحدا من كتيبة المنتخب الفرنسي الفائز بمونديال روسيا الماضي، وأبرز مهاجم منتخب السيليستي صاحب الـ31 عاما توقعاته للفائز بالكرة الذهبية من خلال حديثه لإذاعة مونت كارلو الفرنسية اليوم الثلاثاء، قائلا: "أعتقد أن الأحق بالجائزة يجب أن يكون لاعبا فرنسيا، فاران، جريزمان أو مبابي لقد قدموا بطولة كأس عالم عظيمة".
وتابع كافاني قائلا: بالطبع مودريتش كان موسمه مميزا، لكن فاران بالنسبة لى هو الأجدر لقد فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم، وهناك لاعبون آخرون جيدون، لكنه ينبغي أن يكون لاعبا فرنسيا، لقد ربحوا كأس العالم". الجدير بالذكر أن لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي ولاعب ريال مدريد يعد هو المرشح الأوفر حظا لنيل
وتابع كافاني قائلا: بالطبع مودريتش كان موسمه مميزا، لكن فاران بالنسبة لى هو الأجدر لقد فاز بدوري أبطال أوروبا وكأس العالم، وهناك لاعبون آخرون جيدون، لكنه ينبغي أن يكون لاعبا فرنسيا، لقد ربحوا كأس العالم".
الجدير بالذكر أن لوكا مودريتش قائد المنتخب الكرواتي ولاعب ريال مدريد يعد هو المرشح الأوفر حظا لنيل الجائزة، خاصة بعد تتويجه بلقبي أفضل لاعب في أوروبا وأفضل لاعب في العالم الملقبة بـ"THE Best"من الفيفا، إلى جانب فوزه بجائزة أفضل لاعب فى بطولة كأس العالم 2018.
وسيتم الإعلان الرسمي عن الفائز بجائزة الكرة الذهبية التى يوم الـ3 من شهر ديسمبر القادم فى العاصمة الفرنسية باريس، ويتنافس على الجائزة هذا العام عدة أسماء لامعة أبرزها، محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني ونادي ليفربول، كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، ليونيل ميسي لاعب برشلونة.
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