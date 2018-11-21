الان تتابع خالد بن سلمان: ميليشيا الحوثي أعلنت وقف الهجمات الصاروخية وبعد أقل من ١٣ ساعة أطلقت صاروخا على ميدي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أوضح سفير المملكة لدى الولايات المتحدة الأمريكية، صاحب السمو الملكي ، الأمير خالد بن سلمان ازدواجية و خيانة ميليشيا الحوثي ونقضها للعهود والإتفاقات. وقال الأمير خالد بن سلمان: “إن ميليشيا الحوثي التابعة لإيران أعلنت عن وقف الهجمات الصاروخية على دول التحالف والقوات اليمنية المدافعة عن الشرعية، وبعد اقل من ١٣ ساعة، أطلقوا صاروخا على ميدي، أمر غير مستغرب ومنسجم مع نهجهم الذي يقوم على الكذب و مخالفة التعهدات

وأضاف: “هذا النهج الحوثي ينسجم مع أسلوب رُعاتهم الإيرانيين. نرى من جهة وزير الخارجية ظريف ينكر اي تدخل إيراني في اليمن، في حين يفاخر اصحاب القرار الحقيقي مثل نائب قائد الحرس الثوري حسين سلامي بالنفوذ الايراني الخبيث من البحر الأحمر وصولا للبحر المتوسط.”

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