الرئيس الأمريكي: نقدر الشراكة مع لبنان

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، أن الولايات المتحدة تقدر الشراكة مع لبنان وتحرص على دعم السلام والازدهار والأمن به.

جاء ذلك في برقية تهنئة تلقاها رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري من الرئيس الأمريكي، بمناسبة ذكرى مرور 75 عاما على استقلال لبنان.

وأشار ترمب إلى أن بلاده تثمن التقدم الذي أحرزته الحكومة اللبنانية خلال العام الماضي، في ما يتعلق بإجراء الانتخابات النيابية، والتصدي للإرهاب، مؤكدا أن الولايات المتحدة تتطلع إلى العمل مع الحكومة الجديدة المرتقبة للبلاد والتي تلتزم بدعم سيادة لبنان واستقلاله.

كما تلقى رئيس مجلس النواب اللبناني برقيات تهنئة مماثلة من عدد من رؤساء الدول بمناسبة عيد الاستقلال والمولد النبوي الشريف.

من ناحية أخرى، أجرى بري مساء اليوم محادثات مع نائب رئيس جمهورية غانا محمودو باووميا، الذي يزور لبنان على رأي وفد دبلوماسي وعسكري، حيث تناول اللقاء أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور القوات الغانية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل).

ا ش ا

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