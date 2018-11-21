شكرا لقرائتكم خبر عن "محلية البرلمان" تطالب بخريطة استثمارية للمحافظات ومعالجة مشكلاتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ضرورة أن تعمل الحكومة بكل فاعلية نحو إنجاز الخريطة الاستثمارية، على مستوى محافظات مصر، لخدمة توجهات الاستثمار، والتغلب على الإشكاليات التى يعانى منها هذا القطاع خاصة فيما يتعلق بالتراخيص.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية ، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.

كما أكد النويشى، أن الشباك الواحد، الذى يخدم منظومة التراخيص لابد أن يكون ذات فعالية وفق هذه الخريطة، خاصة أن تعدد الجهات والولايات في إصدار التراخيص يعطل الاستثمار بشكل عام، ويعطل مصالح المواطنين، مشيرا إلى أن تعاون وتنسيق الجهات المتمثلة في وزارة التنمية المحلية ووزارة الاستثمار وجهاز المشروعات الصغيرة ضرورة.