الشيخ حسن: لاستقلال يحمل الامل بحكومة جديدة

توجّه شيخ عقل ​طائفة الموحدين الدروز​ ​الشيخ نعيم حسن​ "بالمعايدة من اللبنانيين جميعاً لمناسبة ​عيد الاستقلال​"، متمنيا أن "يحمل معه ​حكومة​ جديدة تعطي أملاً ببدء معالجة حقيقية للملفات الضاغطة وأهمها الملف الاقتصادي والمعيشي الذي يثقل كاهل الناس وخزينة الدولة على السواء ويهدد المالية العامة برمتها". ودعا الشيخ حسن في تصريح "جميع المعنيين والمسؤولين، إلى المبادرة بكل الاتجاهات لإخراج الامور من عنق الزجاجة والترفع عن كل المصالح الضيقة لمنح اللبنانيين المعايدة الحقيقية بتطور إيجابي في الامور وتحصين الاستقلال بالفعل لا بالقول".

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