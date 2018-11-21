الراعي: ليلهم الرب المسؤولين حل العقد والعوائق على طريق اعلان الحكومة

هنأ ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ من روما، رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ والرئيس المكلف ​سعد الحريري​ وكافة السلطات ال​لبنان​ية المدنية والعسكرية، ب​عيد الاستقلال​، سائلا "الله والقديسين اللبنانيين ان يشفعوا بوطننا الذي أعطانا شرف ان نكون لبنانيين".

وأكد الراعي أن "لبنان لن يموت ولن يسقط لان لديه شفعاء عطروا سماءه بقداستهم وشهداء رووا ارضه بدمائهم ليبقى ولنحيا نحن. ننظر اليهم الى فوق، والدور الاكبر لهم، ليرافقونا بالصلاة والدعاء من اجل لبنان كي يتخطى ظروفه الاليمة فيحرك ضمائر المعرقلين لمسيرته ولتشكيل حكومته التي كانت على وشك الاعلان، وقد حصل ما حصل".

ودعا الراعي "لنتعامل مع الواقع السلبي بإيجابية، فلا تكره شيئا لعله خير، ولنصل من اجل ان يلهم الرب المسؤولين الى حل كل العقد والعوائق المطروحة على طريق اعلان الحكومة الجديدة، كي يعود لبنان الى حياته الطبيعية وصولا الى ان يفرح وينعم حقيقة باستقلاله فيتابع رسالته الكبيرة".