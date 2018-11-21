تويني لبلدية بيروت: أنصح باستقبال سفير رومانيا والاستفسار عن نجاح التكنولوجيا المعالجة للنفايات ببلاده

لفت وزير الدولة لشؤون ​مكافحة الفساد​ في ​حكومة​ تصريف الاعمال ​نقولا تويني​ إلى أنه "عندما زارني سفير ​رومانيا​ فكتور ميرسيا ومن بين الأحاديث المتنوعة التي تمت مناقشتها موضوع تكنلوجيا رومانية فريدة من نوعها وهي تكنلوجيا البلسما المعدلة لمعالجة ​النفايات​ حيث لا تحتاج الى الفرز كما أن المعالجة بدون اي تلوث دخاني والرواسب تستعمل كسماد طبيعي مع انتاج كهربائي، لذا انصح ​بلدية بيروت​ والبلديات لقاء السفير والاستفسار عن نجاح التكنولوجيا المعالجة للنفايات في رومانيا وزيارة مراكز مماثلة في رومانيا للتعرف عن كثب على فعالية هذه التكنولوجيا المتقدمة".

من جهة اخرى لفت تويني الى انه "في اليوبيل الـ٧٥ لاستقلال لبنان أذكر جميع شهداء وطننا جيشاً وشعباً رحمهم الله فقد اعطوا كل ما لديهم بسخاء لعزة وشرف هذا الوطن وأتذكر اندحار الجيش الاسرائيلي وانسحابه بعد هزيمته النكراء. كما أذكر السيدة فيروز وصوتها المجلجل وهي تغني لبيروت والقدس والشام والجزائر وأذكر اولادنا البواسل رافعي العلم اللبناني على بطاح القمم داحرين بأجسادهم الظلم والتكفير والإرهاب".