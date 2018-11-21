مصادر الحريري لـMTV: إذا اعتذر الحريري فلن يقبل بالعودة للحكومة

أكدت مصادر رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ لقناة الـ"MTV" أن "طرح رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ بشان العقدة السنية امر مخالف لكل شيء بالبلد وطرحه لم يخلق أزمة مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ بل فتح باب ​النقاش​".

ولفتت إلى أنه "لا خطة مرتقبلة للحريري قريبا والطابة ليست بملعبه"، مؤكدةً أن "الحريي لن يشكل حكومة بشروط "​حزب الله​" ويحاول أن يحمي البلد من تداعيات ​العقوبات الأميركية​ على ​لبنان​ ولا يمكن ان يكون خط دفاع لـ"حزب الله" في مواجهة العقوبات الاميركية".

واعتبرت أن "حزب الله" يستخدم سنّة ​8 آذار​ متراساً لخلق اشكالية سنية - سنية ولولا الحزب لما كانوا شكلوا حيثية وهم ليسوا اهم من "​حزب الكتائب​" او "​الحزب القومي​" او غيرها من القوى"، مؤكدةً أنه "لا فائدة من الاعتذار فإذا أعيد تكليفه ستعود الأمور الى نفس النقطة وبالتالي إذا اعتذر فهو لن يقبل بالعودة الى الحكومة".