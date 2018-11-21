أكدت مصادر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري لقناة الـ"MTV" أن "طرح رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل بشان العقدة السنية امر مخالف لكل شيء بالبلد وطرحه لم يخلق أزمة مع رئيس الجمهورية ميشال عون بل فتح باب النقاش".
ولفتت إلى أنه "لا خطة مرتقبلة للحريري قريبا والطابة ليست بملعبه"، مؤكدةً أن "الحريي لن يشكل حكومة بشروط "حزب الله" ويحاول أن يحمي البلد من تداعيات العقوبات الأميركية على لبنان ولا يمكن ان يكون خط دفاع لـ"حزب الله" في مواجهة العقوبات الاميركية".
واعتبرت أن "حزب الله" يستخدم سنّة 8 آذار متراساً لخلق اشكالية سنية - سنية ولولا الحزب لما كانوا شكلوا حيثية وهم ليسوا اهم من "حزب الكتائب" او "الحزب القومي" او غيرها من القوى"، مؤكدةً أنه "لا فائدة من الاعتذار فإذا أعيد تكليفه ستعود الأمور الى نفس النقطة وبالتالي إذا اعتذر فهو لن يقبل بالعودة الى الحكومة".
شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر الحريري لـMTV: إذا اعتذر الحريري فلن يقبل بالعودة للحكومة على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .