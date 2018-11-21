ألكسندر ماطوسيان: نحن بحاجة الى معالجة جذرية لمشكلة النفايات

زار عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ألكسندر ماطوسيان​ مركز فرز ومعالجة ​النفايات​ في بلاط – جبيل، في اطار اهتمامه بمتابعة افضل التقنيات والحلول المتوافرة لمعالجة قضية النفايات.

واطلع ماطوسيان على المبادرة التي قام بها رئيس مجلس إدارة شركة اوفراج الأستاذ ريمون متري وعلى الجهود المبذولة من اجل إقامة هذا المركز المميز من نوعه في ​الشرق الأوسط​.

وشدد ماطوسيان على "وجوب دعم الافكار التي تتلاءم مع الشروط البيئية وتخفف الاضرار على المواطنين وصحتهم، فنحن بحاجة الى معالجة جذرية ل​مشكلة النفايات​"، داعيا المسؤولين الى "التعاطي بجدية مع هذا الملف ودراسة افضل الوسائلالتي تحل ازمة النفايات وتوفر ملايين الدولارات على خزينة الدولة بعيدا عن ​سياسة​ التسويق للمحارق و​المكبات​".

وأكد "مواصلة العمل والدراسة الجدية مع اصحاب الاختصاص للوصول الى طرح ينقذ كل المناطق اللبنانية، وخصوصا العاصمة، من نقمة النفايات عبر تحويلها الى نعمة تدر اموالا، كما في الكثير من دول العالم".