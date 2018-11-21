"توك توك" بصفارة إنذار يتسبب في إصابة صاحبه بطلق ناري بالمنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا – محمد المواجدي:

جهز "أبوبكر" مركبة الـ"توك توك" الخاصة به بصفارة إنذار بعد كثرة حوادث سرقة مركبات الـ"توك توك" الفترة الأخيرة، لكنه لم يكن يعلم أنها ستتسب في إصابته بطلق ناري.

إذ حاول مجموعة لصوص سرقة الـ"توك توك، مساء اليوم الأربعاء، من أمام منزل صاحبه في قرية تانوف التابعة لمركز ديرمواس جنوبي محافظة المنيا، ففوجئوا بصفارة الإنذار تكسر جدار الصمت بقوة، فخرج "أبوبكر" من المنزل ليستطلع الأمر ففوجئ بمحاولة اللصوص سرقة الـ"توك توك" فهرول للإمساك بهم، أو منعهم، فأطلق أحدهم النار عليه فأصابه.

تلقى اللواء مجدي عامر، مدير أمن المنيا، إخطارًا من العميد مجدي سالم، مدير إدارة البحث الجنائي في المديرية، بإصابة عامل بطلق ناري في قرية تانوف التابعة لمركز ديرمواس، وبانتقال أجهزة الأمن وفريق من وحدة مباحث المركز برئاسة المقدم محمد الدروي، رئيس وحدة البحث الجنائي في مركز الشرطة إلى مكان الواقعة، اتضح إصابة "أبوبكر. م." 21 سنة، عامل، بطلق ناري.

وأوضحت التحريات، أنه وخلال تواجد المجني عليه داخل منزله، سمع صوت صفارة إنذار خاصة بـ"توك توك" الخاص به، ما دعاه للخروج من المنزل، فوجد 3 عاطلين يستقلون دراجة نارية يحاولون سرقة الـ"توك توك" فأسرع خلفهم يطاردهم، ويمنعهم من سرقته فأطلق أحد مستقليه الرصاص عليه، ما أدى إلى إصابته.

وضبطت أجهزة الامن المتهم بإطلاق الأعيرة النارية، واتضح أنه عاطل يُدعى "حاتم. ع." 28 سنة، وبحوزته فرد خرطوش، وجرى ضبط المتهمين الآخرين، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة لتباشر التحقيق.

غانا محمودو باووميا، الذي يزور لبنان على رأي وفد دبلوماسي وعسكري، حيث تناول اللقاء أوجه تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، ودور القوات الغانية العاملة ضمن قوات الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل).