ولي عهد أبوظبي يبحث مع وزيرة القوات المسلحة الفرنسية التعاون المشترك

محمد اسماعيل - القاهرة - أبوظبى - باريس (أ ش أ)
بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الأربعاء، مع فلورنس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية في باريس علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تطويرها خاصة التنسيق والتعاون المشترك في المجالات الدفاعية والعسكرية.
وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" بأن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء، أيضا عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
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