بالصور.. وزيرة الثقافة تفتح الدورة الـ 29 لصالون الشباب بالأوبرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عاطف:

تصوير - محمود عبد الناصر وفريد قطب:

افتتحت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، فعاليات الدورة الـ 29 من صالون الشباب، بقصر الفنون في ساحة دار الأوبرا، والتي تستمر حتى ١٣ ديسمبر المُقبل.

وأشادت عبدالدايم بالأعمال المشاركة في الصالون، مؤكدة أن الشباب هم المستقبل الذي تراهن عليه مصر في مختلف الفنون، ومنها الفنون التشكيلية.

وقالت وزيرة الثقافة في تصريحات لمصراوي: شاهدت اليوم أعمالًا فنية لا تقل روعة ولا إتقانا عن الأعمال الفنية العالمية، خاصة أن أغلبها استخدم التكنولوجيا ووظفتها في خدمة الفن التشكيلي، وهو الأمر الذي يبشر بالجيل الجديد الذي يمتلك ثقافة الجمال.

تخلل الافتتاح تقديم مقطوعات موسيقية إهداء من الفنان وعازف الجيتار عماد حمدي، كما نظم الصالون مسابقتين، الأولى مسابقة الصالون للمجالات الفنية، والثانية مسابقة العمل الفنى الجماعي، والتى تهدف إلى تشجيع الفنانين الشباب على التواصل وتحقيق التكامل والاندماج لمجموعة من الأفكار الإبداعية وخلق حالة فنية مشتركة لمفهوم الممارسة فى الفنون المعاصرة.

وتضمنت الأعمال المُشاركة العديد من المجالات الفنية فى "التصوير، الرسم، النحت"، ومن مجال الفنون الرقمية «التصوير الضوئي، الكمبيوتر جرافيك»، الخزف، الجرافيك، التجهيز فى الفراغ، مسابقة العمل الجماعي، ومن مجال الميديا «الفيديو آرت، والفنون التفاعلية».