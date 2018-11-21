إيناس تطلب الخلع: "جوزي عايزني أربي كتاكيت في البيت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نور العمروسي:

أقامت "إيناس"، دعوى قضائية أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، تطلب فيها الخلع، بسبب إصرار زوجها على تربية دواجن في البيت "عايزني أربي كتاكيت عشان لما تبقى فراخ نأكل منها".

تروي صاحبة الـ25سنة- حاصلة على ليسانس حقوق: "قبل 3 سنوات تزوجت "محمد. م"، 26 سنة - يعمل بالشئون القانونية بإحدى الشركات، بعد قصة حب خلال دراستنا بالجامعة.

وتابعت إيناس: "رزقنا بتوأم عمرهما سنة ونصف؛ نظرًا لأن اعتمادنا في المعيشة مقتصر على دخل زوجي "عايشين على الفول وبعمله في البيت".

استكملت الزوجة: فوجئت بزوجي يطالبني بتربية دواجن في المنزل " دخل عليَّ بقفص كتاكيت وقال ربيهم ويكبروا فراخ ونأكل كل يوم فراخ"، صدمني لأني أشمئز منها، ثم إن أطفالي يستهلكون وقتي كله.

بعد نقاشات حادة بين الزوجين أصر الزوج على تربية دواجن، ما أغضب الزوجة وتركت المنزل وانتقلت للعيش في منزل أسرتها؛ توضح الزوجة: "بعدها امتنع زوجي عن مصاريف الأولاد، ما تسبب في مشكلة لأن معاش والدها لا يكفي أن يصرف على أولادي".

محاولات عدة من قبل والد الزوجة وزوج شقيقتها لإقناع الزوجين بالعدول عن موقفهما إلا أنها باءت بالفشل، تشير الزوجة: "حاول والدي إقناعي بالعودة إلى منزل الزوجية من أجل أولادي حتى يعيشوا عيشة سوية مع والدهم وأتنازل وأربي الكتاكيت،لكني رفضت"، وواصلت: "كنت بتعلم بالجامعة مش عشان أربي كتاكيت".

قررت "إيناس" الانفصال، وأقامت دعوى خلع تحمل رقم 2813 لسنة 2018 ودعوى نفقة تحمل رقم 1124 لسنة 2018 وما زالت الدعوتان مستمرتين ولم يتم الفصل فيهما.