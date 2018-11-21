أمريكا وكوريا الجنوبية ستحدان من نطاق تدريبات "فول إيجل" العسكرية

ذكر وزير الدفاع الأمريكي جيم ماتيس يوم الأربعاء أنه سيجري الحد من نطاق تدريبات ”فول إيجل“ العسكرية المشتركة مع كوريا الجنوبية العام المقبل لكيلا تضر بالجهود الدبلوماسية مع كوريا الشمالية.
وقال للصحفيين ”فول إيجل ستخضع لإعادة تنظيم طفيفة لإبقائها عند مستوى لا يضر بالدبلوماسية“.
وتجرى تدريبات فول إيجل الميدانية في الربيع من كل عام، وعادة ما تشمل عمليات برية وجوية وبحرية فضلا عن العمليات الخاصة.
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