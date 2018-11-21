سويسرا تتراجع عن دعمها للميثاق العالمي للهجرة

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة ارشيفية

أعلنت حكومة سويسرا الأربعاء تراجعها عن وعدها بدعم الميثاق العالمي للهجرة بعد إصرار نواب البرلمان بأن لهم الكلمة الأخيرة في هذا الشأن.

وذكرت الولايات المتحدة والعديد من الدول الأوروبية إضافة إلى اسرائيل واستراليا أنها سترفض الميثاق الذي يسعى إلى فتح الهجرة القانونية وتحسين إدارة تدفق اللاجئين.

وتم الاتفاق على نص الميثاق في تموز/يوليو الماضي بعد 18 شهرا من المفاوضات ومن المقرر أن يتم تبنيه الشهر المقبل في اجتماع في مراكش بالمغرب.

واعلن المجلس الفدرالي، السلطة التنفيذية في البلاد، في بيان إن "سويسرا لن تحضر مؤتمر الحكومات للتبني الرسمي للميثاق العالمي".

وكانت سويسرا أعلنت في 10 تشرين الأول/أكتوبر أنها ستوافق على الميثاق في إعلان أعربت فيه كذلك عن تحفظاتها خصوصا وأن البلاد طبقت توصيات الأمم المتحدة.

وتدخل البرلمان بعد ذلك مؤكدا أن النواب يرغبون أن يكون صاحب الكلمة الأخيرة في تبني سويسرا للاتفاق.

وافاد البيان "يعتقد المجلس الفيدرالي أن ميثاق الأمم المتحدة العالمي بشأن اللاجئين ينسجم مع مصالح سويسرا ... لكنه يود تأجيل قراره النهائي بانتظار انتهاء مناقشات البرلمان".