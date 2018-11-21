مخرج «عمرة والعرس الثاني»: بطلة الفيلم لسيت محترفة

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٨ م
محمود صباغ
عُرض اليوم الفيلم السعودي "عمرة والعرس الثاني" المشارك في مسابقة "آفاق السينما العربية" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 29 من الشهر الحالي، وعقب الفيلم ندوة مع صناع العمل وأدارها الناقد أحمد شوقي، وقال مخرج العمل محمود صباغ إن الفيلم كان تجربة صعبة وبخاصة في بلد لا يوجد بها مقومات صناعة السينما. وقال "محمود" عن بطلة العمل "إن شيما ليست ممثلة محترفة، ولكنها تدربت لمدة 4 أشهر حتى تتقن الدور.
"عمرة والعرس الثاني" من إخراج محمود صبّاغ، بطولة الشيماء طيب ومحمد الحمدان وخيرية نظمي، تدور أحداثه حول عمرة ربة منزل في الرابعة والأربعين من عمرها، تكتشف أن زوجها المتقاعد ينوي الزواج من ثانية شابة، فتبدأ حياتها في التفكك.يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل
"عمرة والعرس الثاني" من إخراج محمود صبّاغ، بطولة الشيماء طيب ومحمد الحمدان وخيرية نظمي، تدور أحداثه حول عمرة ربة منزل في الرابعة والأربعين من عمرها، تكتشف أن زوجها المتقاعد ينوي الزواج من ثانية شابة، فتبدأ حياتها في التفكك.
يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل الأعرق في المنطقة، بدأت فعالياته في 16 أغسطس 1976 على أيدي الجمعية المصرية للكتاب والنقاد السينمائيين برئاسة كمال الملاخ، الذي نجح في إدارة هذا المهرجان لمدة 7 سنوات حتى عام 198.
ثم شُكلت لجنة مشتركة من وزارة الثقافة للإشراف على المهرجان عام 1985، الذي تولى مسؤوليته الأديب سعد الدين وهبة، إذ احتل مهرجان القاهرة خلال هذه الفترة مكانة عالمية، حتى أصبح ضمن أهم ثلاثة مهرجانات للعواصم، بعد مهرجان لندن السينمائي.
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