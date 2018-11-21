انت الان تتابع مخرج «عمرة والعرس الثاني»: بطلة الفيلم لسيت محترفة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد عبد المنعم ٢١ نوفمبر ٢٠١٨ - ٠٧:٤٨ م

محمود صباغ

عُرض اليوم الفيلم السعودي "عمرة والعرس الثاني" المشارك في مسابقة "آفاق السينما العربية" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الأربعين، التي انطلقت أمس الثلاثاء وتستمر حتى 29 من الشهر الحالي، وعقب الفيلم ندوة مع صناع العمل وأدارها الناقد أحمد شوقي، وقال مخرج العمل محمود صباغ إن الفيلم كان تجربة صعبة وبخاصة في بلد لا يوجد بها مقومات صناعة السينما. وقال "محمود" عن بطلة العمل "إن شيما ليست ممثلة محترفة، ولكنها تدربت لمدة 4 أشهر حتى تتقن الدور.

"عمرة والعرس الثاني" من إخراج محمود صبّاغ، بطولة الشيماء طيب ومحمد الحمدان وخيرية نظمي، تدور أحداثه حول عمرة ربة منزل في الرابعة والأربعين من عمرها، تكتشف أن زوجها المتقاعد ينوي الزواج من ثانية شابة، فتبدأ حياتها في التفكك.يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو الحدث المصري الفني الأهم، والمحفل