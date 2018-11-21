الان تتابع بومبيو لـ”وزير الخارجية التركي”: السعودية شريك مهم لواشنطن بمواجهة إيران والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

مجددا، أكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن السعودية شريك مهم للولايات المتحدة الأمريكية لا يمكن التخلي عنه في مجال الأمن القومي ومواجهة سياسات إيران في العالم.

وقال بومبيو، في تصريحات صحفية له أمس إن واشنطن ملتزمة بسياسة تعزز أمنها القومي المرتبط بالمملكة العربية السعودية.

وأضاف بومبيو، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع مع نظيره التركي، مولود جاويش أوغلو، في واشنطن: “نواصل البحث عن الحقيقة بشأن قضية المواطن السعودي، جمال خاشقجي”.

وتابع: “مثلما قال الرئي اليوم، ستواصل الولايات المتحدة الحفاظ على علاقتها مع المملكة العربية السعودية”، مضيفاً: “هذا التزام طويل (الأمد) وتاريخي وحيوي للغاية بالنسبة للأمن القومي للأمريكيين”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة تعتزم أن تظل شريكا راسخا للسعودية.

وقال ترمب، في بيان صحفي، إن أجهزة المخابرات الأمريكية تواصل تقييم المعلومات بشأن مقتل خاشقجي.