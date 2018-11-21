"مستقبل وطن" يُوزع حلوى المولد بالمجان على أهالي قرى دمياط

وزع حزب مستقبل وطن بمحافظة دمياط، حلوى المولد النبوي الشريف بالمجان بقريتي الخياطة والبصارة بمركز دمياط، ومنطقة السرو بمركز الزرقا. يأتي ذلك ضمن عدد من الفعاليات والخدمات التي تهم المواطنين خاصة البسيط والأكثر احتياجًا، على مستوى محافظات مصر.

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