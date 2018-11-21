عبدالخالق عبدالله يعلق على الحكم الصادر ضد الجاسوس البريطاني: لا تعاطف

علق السياسي والأكاديمي الإماراتي عبدالخالق عبدالله على إصدار محكمة أبوظبي في الإمارات العربية المتحدة حكماً ضد جاسوس بريطاني.
وقال عبدالله في تغريدة بحسابه رصدها " الخليج 365 " إن محكمة في أبوظبي تصدر حكما بالسجن مدى الحياة على البريطاني ماثيو هيدجز، 31 سنة بعد إدانته بالتجسس على الامارات وتزويد جهات خارجية بمعلومات امنية واستخباراتية حساسة.
وأضاف أن "من حقه الطعن على الحكم خلال مدة اقصاها 30 يوماً"، لكنه قال إنه "لا يمكن التعاطف من يستغل انتماءه الأكاديمي للقيام بأنشطة تجسسية".
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