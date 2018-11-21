شكرا لقرائتكم خبر عن مطالب برلمانية بعرض الخريطة الاستثمارية بالمحافظات وشمولها المشروعات السياحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، الحكومة بوضع السياحة ضمن الخريطة الاستثمارية، قائلا: "أين السياحة من الخريطة الاستثمارية خاصة أننا نسوق لمسار العائلة المقدسة الذى يشمل 12 محافظة". جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية ، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة. وعقبت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، بأن الخريطة الاستثمارية تشمل بالفعل السياحة، ومنها مسار العائلة المقدسة ومشاريع منطقة العلمين ومنطقة الجلالة وغيرها، وبالتالى الفرص الاستثمارية التى تخص السياحة متضمنة فى الخريطة. وشهد الاجتماع مطالبة بعض النواب بعرض الخريطة الاستثمارية على المحافظات، وشرحها للمواطنين، وعقد لقاءات كل 15 يوم فى المحافظات لتوضيحها للنواب والمسئولين والمواطنين، كما طالبوا الحكومة بوضع استراتجية للترويج لمقومات مصر الاستثمارية والمشروعات الاستثمارية فيها.

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