شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى: مبادرة التنمية المحلية "صوتك مسموع" ساهمت فى حل الكثير من المشكلات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد هانى الحناوي، عضو مجلس النواب، إن المبادرة الجديدة والتى تخص خدمة المواطنين فى كافة محافظات الجمهورية "صوتك مسموع"، الذى أطلقها اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، برعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ساهمت فى حل العديد من المشكلات .

وأضاف الحناوى فى بيان اليوم أن المبادرة ساهمت فى وصول صوت المواطن لصانع القرار مما يجعله التعامل بشكل مباشر وسريع مع المشكلة وحلها على الفور.

وأشار أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة هو تفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم.

وأكد أن المبادرة قضت على المشكلات والقضايا الرئيسية التى تهم المواطن، ومنها الفساد والرشوة، ومخالفات البناء، والتعديات على الأراضي الزراعية والمرافق وأملاك الدولة، والإشغالات والمخلفات بأنواعها المختلفة والاقتراحات والأفكار الجديدة.