شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد السجينى: فض التشابك بشأن تراخيص المشروعات الاستثمارية ضرورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أكد المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، على ضرورة فك التشابك فى إصدار التراخيص الخاصة بالمشروعات الاستثمارية التى يتم طرحها من جانب الحكومة، فى ظل تعدد الجهات التى تشارك فى مثل هذه الإطروحات.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مساء اليوم الأربعاء، لعرض الخريطة الاستثمارية على مستوى الوحدات المحلية ، بحضور الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، والدكتورة نيفين جامع رئيس جهاز المشروعات الصغيرة.

وأضاف السجينى، أن الجميع يلمس الجهود التى تبذل من جانب وزارة الاستمار وجهاز المشروعات الصغيرة، ووزارة التنمية المحلية، لدعم الخريطة الاستمارية، بكل تنافسية، ولكن لابد أن تكون هذه التنافسية بدون أى تشابك، قائلا: " التنافسية فى خدمة الخريطة الاستثمارية لابد أن تكون بدون تشابك".

ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أنه من الضرورى ألا يندفع الجميع نحو دعم مشاريع معينه، مثل:" عربات المأكولات"، ومن ثم نكون أمام الآلاف من السيارات فى مختلف الجمهورية، دون طلب، وبالقياس على ذلك مشروعات أخرى، مشيرا إلى ضرورة أن تكون الخريطة الاستثمارية وفق البيئة السكنية للمنطقة واحتياجاتها وتطلعاتها والإطار الذى يتماشى مع المشروع.

وتابع رئيس لجنة الإدارة المحلية:" لازم المشروعات التى تطرح تكون وفق خريطة تتناسب مع المكان والحيز والسكان وليس بصفة عشوائية"، متابعا: "يعنى مثلا منتج زى الكليم فى كفر الشيخ وما يعانى منه الآن نروح ندعمه ونطوره على مستويات مختلفه من الجمهورية فيصبح أكبر من الطاقة المطلوبة سواء فى الداخل أو التصدير، وبالتالى لابد أن يكون ذلك مدروس بجدية ووفق خريطة متكاملة".