شكرا لقرائتكم خبر عن "إسكان البرلمان" تناقش مشكلة ضم التجمعات السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن اللجنة سوف تناقش فى اجتماعاتها الأسبوع القادم مشكلة عدم ضم التجمعات السكانية الملاصقة للأحوزة العمرانية فى المدن والقرى، وكذلك الكتل السكنية المتاخمة للكوردونات والأحوزة العمرانية بالقرى والمدن فى ضوء طلبى الإحاطة المقدمين من النائبين معتز محمود، وأسامة شرشر.

وأضاف "والى"، فى بيان له اليوم، أن اللجنة أيضا ستناقش عدد آخر من طلبات الإحاطة الخاصة باستكمال أعمال الصرف الصحى ببعض قرى مركز المنيا والمقدم من النائب سيد أبو بريدعة، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب عبد العظيم بشأن سرعة الانتهاء من تنفيذ محطات رفع الصرف الصحى ببعض القرى بمركزى العدوة ومغاغة بالمنيا، وكذلك طلب الإحاطة المقدم من النائب رياض عبد الستار، بشأن سرعة إسناد محطة دير البرشا وإحلال وتجديد محطة مياه الشرب بقلندول، وربط خط مياه الشرب بمعصرة ملوى بقرية تندة وقرية منشأة المغالقة بالمنيا بالإضافة لمناقشة التأخر فى تنفيذ مشروع الصرف الصحى بمنطقة عزبة نصر صالح وخطاب بالمنتزة أول بالإسكندرية وكذلك الانتهاء من مشروعات الصرف الصحى ببعض المناطق بالمحافظة.

وأكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان، أن اللجنة سوف تستكمل مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن التصالح فى مخالفات البناء بحضور الوزراء المعنيين وبالاشتراك مع مكاتب لجان الخطة والموازنة والشئون الدستورية والتشريعية والإدارة المحلية.