نائب أردوغان: نرغب في علاقة رابح رابح مع السودان

لفت نائب نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إلى أن "تركيا ترغب في وضع نموذج مستدام مع السودان، قائم على علاقة رابح رابح"، مشيراً إلى أن "تركيا تسير في طريق جيد مع البلد الإفريقي".
وأشار أوقطاي إلى أنه "تبادل الآراء مع الرئيس السوداني عمر البشير حول النفط والغاز الطبيعي بهذا البلد، وتحوّل تركيا في الفترة الأخيرة إلى مركز للطاقة من خلال مشروع السيل التركي".
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