نائب أردوغان: نرغب في علاقة رابح رابح مع السودان

لفت نائب نائب الرئيس التركي ​فؤاد أوقطاي​ إلى أن "​تركيا​ ترغب في وضع نموذج مستدام مع ​السودان​، قائم على علاقة رابح رابح"، مشيراً إلى أن "تركيا تسير في طريق جيد مع البلد الإفريقي".

وأشار أوقطاي إلى أنه "تبادل الآراء مع الرئيس السوداني ​عمر البشير​ حول ​النفط والغاز​ الطبيعي بهذا البلد، وتحوّل تركيا في الفترة الأخيرة إلى مركز للطاقة من خلال مشروع السيل التركي".