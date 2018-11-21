روحاني: الشعب الايراني سيجعل اميركا تشعر بالندم

اكد الرئيس الايراني حسن روحاني انه "على الاميركيين والاعداء ان يعلموا بان شعبنا سيجعلهم يشعرون بالندم تاليا"، مشيراً إلى "محافظة اذربيجان الغربية والكثير من المشاريع التي تم افتتاحها او وضع الحجر الاساس لها والاجراءات المتخذة لتطوير القطاع الخاص والمناطق الحرة والسياحة ومحطات الطاقة والمصانع الجديدة التي افتتحت والمشاريع التي بدا تنفيذها وقال، ان كل هذه الامور تشير الى ان شعبنا يتحلى بالحيوية والنشاط وان الحكومة متواجدة في الساحة بكل قواها".
ولفت إلى أنه "من الصحيح ان هنالك نقائص ومشاكل الا انه على الاميركيين والاعداء ان يعلموا باننا سنواصل طريق التقدم وسنحل مشاكل الشعب، وسيجعلهم الشعب نادمين في النهاية".
وشدد على "ضرورة ان يكون البحث والنقاش في القضايا القانونية والدينية والعرفانية والاجتماعية والاقتصادية على مستوى الخبراء وانهم هم الذين ينبغي ان يدلوا بآرائهم".
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