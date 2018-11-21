العميد سلامي:اميركا واسرائيل والسعودية ثالوث الجريمة ضد الشعب الايراني

اكد نائب القائد العام للحرس الثوري العميد ​حسين سلامي​، ان "​اميركا​ و​اسرائيل​ و​السعودية​ يشكلون ثالوث الجريمة ضد الشعب ال​ايران​ي"، موضحا ان "هؤلاء الاعداء لن ينجحوا ابدا في هزيمة الشعب الايراني".

ولفت إلى أنه "اذا كان الفكر التعبوي وتضحياته قد ساهم في الانتصار في مرحلة الدفاع المقدس، فانه الآن يقوم بدور مؤثر في ضمان أمن البلاد"، موضحاً أن "الشعب الايراني مر بمرحلة تاريخية صعبة"، مضيفا: "ان اعضاء التعبئة وقفوا سدا منيعا في مواجهة تحالف قوي من الاعداء، واحبطوا المخططات المعادية ضد الشعب الايراني".

واضاف: "ان 40 عاما من النضال الشاق للشعب الايراني في مواجهة قوى عالمية، هي قصة تاريخية مدهشة، وظهور حقيقة رائعة وخالدة"، مشيراً إلى أن "الدفاع المقدس كان حرب عالم قوي ومتطور ضد شعب يتعرض لحصار اقتصادي وضغوط سياسية".

واوضح ان "الحرب غير المتكافئة انتهت لصالح ايران ببطولات اعضاء التعبئة"، وقال: "لقد باءت بالفشل المشاهد الخطيرة من الغزو الثقافي ضد القيم و​الشباب​"، مشيراً إلى أنه "رغم ان الاعداء حولوا جميع نواحي معيشة الشعب الى ساحة حرب، لكن ابناء الشعب افشلوا هذه الحرب بروحهم المعنوية وصمودهم ومقاومتهم".

وأشار سلامي إلى أن "اميركا واسرائيل والسعودية يشكلون اضلاع الجريمة ضد الشعب الايراني، وهم لن ينجحوا أبدا في هزيمة الشعب الايراني".