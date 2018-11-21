مصادر حزب الله للـ OTV: نصار تراجع عن موقفه والموضوع كله انتهى

أكدت مصادر "حزب الله" للـ OTV أن "عضو تكتل "الجمهورية القوية" أنيس نصار تراجع عن موقفه تجاه شهداء "حزب الله" وقال إنه موقف شخصي وبالتالي الموضوع كله انتهى".
ولفتت المصادر إلى أن "بيننا وبين "القوات اللبنانية" خلافات استراتيجية وسياسية كبيرة"، مشيرة إلى أن "العلاقات مع التيار "الوطني الحر" فتحالفية عميقة، وقد تحصل خلافات ببعض القضايا لكن سرعان ما تزول، فتفاهم "مار مخايل" قائم وبكل قوة".
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