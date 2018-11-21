مصادر حزب الله للـ OTV: نصار تراجع عن موقفه والموضوع كله انتهى

أكدت مصادر "حزب الله" للـ OTV أن "عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" ​أنيس نصار​ تراجع عن موقفه تجاه شهداء "حزب الله" وقال إنه موقف شخصي وبالتالي الموضوع كله انتهى".

ولفتت المصادر إلى أن "بيننا وبين "​القوات اللبنانية​" خلافات استراتيجية وسياسية كبيرة"، مشيرة إلى أن "العلاقات مع التيار "الوطني الحر" فتحالفية عميقة، وقد تحصل خلافات ببعض القضايا لكن سرعان ما تزول، فتفاهم "​مار مخايل​" قائم وبكل قوة".