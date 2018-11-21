ضاهر: مصلحة مياه لبنان الجنوبي تسعى دوما الى تطوير شبكات المياه

زار رئيس ​مصلحة مياه لبنان الجنوبي​ الدكتور وسيم ضاهر رئيس بلدية ​حارة صيدا​ ​سميح الزين​ في القصر البلدي، في حضور نائب الرئيس واعضاء المجلس البلدي ومختار البلدة، وتم البحث في الشأن العام ولا سيما موضوع ​المياه​ والابار التي تغذي حارة صيدا والسعي الى تطويرها بالتعاون مع البلدية ومصلحة المياه.

وأكد ضاهر في بيان اثر اللقاء، على ان "مصلحة مياه لبنان الجنوبي تسعى دوما الى تطوير شبكات المياه لتكون في خدمة المواطنين".