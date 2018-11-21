عشاء على شرف النائب فيصل كرامي في وسط بيروت حضره عدد من الشخصيات السياسية والاعلامية

أقام محمد شكر عشاء على شرف النائب ​فيصل كرامي​ في مطعم السلطان ابراهيم في ​وسط بيروت​، بحضور النواب الحاليين والسابقين ​عبد الرحيم مراد​، ​مصطفى الحسيني​، ​فايز شكر​، ​وئام وهاب​، و​فيصل الداوود​. وحضر الكاتب والمحلل السياسي المحامي ​جوزيف أبو فاضل​، والإعلاميين ​عباس ضاهر​، ​حسين زلغوط​ ونانسي اللقيس. اضافة الى عدد من الشخصيات السياسية والاجتماعية والإعلامية، وعدد من شخصيات آل شك. واللقاء شكل مناسبة لتأكيد "التوجه الوطني العروبي المقاوم والممانع".

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