سعد: نعترف بشهداء حزب الله لكن ليس دقيقاً أن نقول أنهم شهداء القوات

أكد عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​فادي سعد​، خلال حديث تلفزيوني، أن "زميلي النائب ​أنيس نصار​ ذهب أكثر من اللازم بموضوع شهداء "حزب الله" وذلك انطلاقاً من حسن نية لا شك فيها لكنها تحتاج إلى توضيح"، مشيراً إلى أنه "من الأكيد بالنسبة لنا أننا نعترف بشهداء "حزب الله" الذين سقطوا دفاعاً عن لبنان، لكن أن نقول أنهم شهداء "​القوات اللبنانية​" فهو ليس أمراً دقيقاً".

ولفت إلى أن "هناك جوا قديما منذ 2005 حتى اليوم حاولنا فيه عدم تفويت أي محاولة للإنفتاح على كل الأفرقاء اللبنانيين ومنهم حزب الله"، مشيراً إلى أن "مواقفنا ضد ممارسات "حزب الله" التي لا تتوافق مع مشروعنا السياسي".

واعتبر سعد أن "أكبر خطأ قمنا به كمسيحيين هو فتح معركة ​رئاسة الجمهورية​ باكراً"، مشيراً إلى أنه "بالنسبة لـ "حزب الله" حول الموضوع اللبناني فإن الحزب ينادي طيلة الوقت ب​محاربة الفساد​ ونحن لا مانع لدينا للإلتقاء مع "حزب الله" كما التقينا مع ​تيار المردة​"، مؤكداً أنه "لا يوجد قنوات رسمية للتواصل مع "حزب الله" واتصالنا مقتصر على وجودنا سوية وتواصل الوزراء وفي ​مجلس النواب​".