أمين الجميل: يجب أن نعي للخطيئة التي ارتكبناها بفرط 14 آذار

أكد ​رئيس الجمهورية​ الأسبق ​أمين الجميل​، خلال قداس عن راحة الشهيد ​بيار الجميل​، أن "وجودكم معنا اليوم يبلسم جراحاً عميقة وهو شهادة لنا بأن بيار الجميل وسمير الشرتوني باقون بإيمانهم وتضحياتهم ووجدانهم ومن أجل قضية استشهدوا في سبيلها"، مشيراً إلى أن "بيار كان أمثولة للدفاع عن سيادة ​لبنان​ وحريته ووجوده وناضل حتى الرمق الأخير للدفاع عن سيادته ورسالته وأصر رغم المخاطر أن يعود من الغربة القصرية لأنه أراد الدفاع عن وطنه والنضال في سبيل وجوده".

وشدّد على أنه "كان لبيار دور كبير لتعبئة كل القوى السياسية للقيام بواجباتها سواء في لقاء "​قرنة شهوان​" أو "لقاء البريستول" أو حزب "الكتائب" ضد القوى التي لم تكن تؤمن بسيادة لبنان".

ولفت الجميل إلى أننا "نريد القول في هذه المناسبة أن لا خيار لإعادة الأمل إلا النضال ومقاومتنا من أجل لبنان السيادة والإستقلال"، مشيراً إلى أنه "يجب أن نعي لأخطاء الماضي وأن نعي للخطيئة التي ارتكبناها بفرط لقاء "قرنة شهوان" وقوى ​14 آذار​".

واعتبر أنه "أيا تكن الأجواء العبثية التي نعيشها كنا نستطيع أن ننتصر في وجه القوى العبثية التي تواجهنا"، مشيراً إلى أننا "أخدنا الأموال في مؤتمر "سيدر" التي نريد استعمالها للتطوير لكن قلوب الدول علينا ونحن قلبنا على الحجر"، متسائلاً عن "​الحكومة​ الرشيدة التي ستدير هذه الأموال".